Waldemar Pokromski: po dwóch tygodniach myślałem, żeby odejść z filmu "Lista Schindlera"

Waldemar Pokromski jest jednym z najwybitniejszych charakteryzatorów na świecie. Zrobił ponad sto filmów, w tym pięć nagrodzonych Oscarem. Współpracował m.in. ze Stevenem Spielbergiem, Michaelem Haneke, Romanem Polańskim, czy z Andrzejem Wajdą. W przeszłości marzył o byciu malarzem, rzeźbiarzem, ale jak mówił w programie "Monika Olejnik. Otwarcie" w TVN24 GO, choć nie było mu to dane, to realizuje się w tym przy tworzeniu filmów. - Szkicuję postacie. Jeżeli to była postać historyczna, to szukam wzoru, jak ta osoba wyglądała, żeby przenieść to na aktorkę, czy aktora, żeby to było prawdziwe. Dla mnie ważne jest, aby patrząc na aktorkę, czy aktora w odpowiedniej fryzurze i makijażu, można było wyobrazić sobie, w jakim jesteśmy czasie - wskazał. "Lista Schindlera" w reżyserii Spielberga "otworzyła okno na świat" Pokromskiego. - Zgłosili się do mnie, żebym przysłał CV, ponieważ szukali Polaka, który pracował już na Zachodzie. Po trzech tygodniach dostałem wiadomość, że się zgodzili, faks miał chyba z metr. Bardzo się ucieszyłem - wspominał. Co ciekawe, po dwóch tygodniach myślał nad odejściem z pracy przy filmie. - To była straszna praca, pracowaliśmy 12, 15, 17 godzin dziennie. Pomyślałem sobie, czy ja na pewno muszę go robić? Przekonała mnie żona i producent, żebym zrobił ten film, bo na pewno będzie oscarowy. Tak też się stało - dodał. W rozmowie z Moniką Olejnik Pokromski przyznał, że zawód charakteryzatora oparty jest na cierpliwości i umiejętności słuchania.

W części #MonikaKsiążkiMuzyka Monika Olejnik rekomendowała książkę "Depesze" Michaela Herra, a Waldemar Pokromski "Kwantechizm" Andrzeja Dragana.

