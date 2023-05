Michał Żebrowski: daleko mi do tego, żeby poczuć się artystą, jakim chciałem być

Michał Żebrowski, aktor teatralny i filmowy, a także dyrektor Teatru 6. piętro był gościem Moniki Olejnik. Wspomnieniami wrócił między innymi do swojej roli w kultowym filmie "Ogniem i mieczem" w reżyserii Jerzego Hoffmana, gdzie wcielił się w postać Jana Skrzetuskiego. – Pamiętam, jak Jerzy Hoffman zwrócił się do producenta: teraz jakbyśmy wystartowali w kampanii wyborczej, to chyba byśmy wygrali wybory. Rzeczywiście, tyle było osób przed każdym z kin, w każdym mieście – po 20 tysięcy osób. To jakieś szaleństwo – mówił. Żebrowski pytany o swoje wady przyznał, że jest zbyt nerwowy i zbyt niewierzący w siebie. – Daleko mi do tego, żeby rozwijać skrzydła w tym zawodzie, żeby poczuć się artystą, jakim chciałem być. Chciałbym być takim artystą, na którego się chodzi i mówi "on jest czarodziejem sceny". Nie udało mi się tego do tej pory i nie wiem, czy mi się uda – powiedział. – Ja cały czas jestem spięty, poblokowany, takie mam wrażenie, że nie odpaliłem wrotek, a chciałbym odpalić wrotki – dodał. Próbując wyjaśnić powody tego stwierdził, że jego głowa mówi, że "nie należy się cieszyć, a jak nie ma problemu, to wymyślmy problem". Żebrowski odniósł się także do otaczającego świata. W rozmowie z Moniką Olejnik zastanawiał się "dlaczego ludzie nie potrafią ze sobą rozmawiać językiem takim, który by powodował, że czuliby się szczęśliwi oraz dlaczego nie ma takiego ustroju, że ludzie czuliby się szczęśliwi". – Przed nami konieczna jest rewolucja obyczajowa, kulturowa, kulturalna, żebyśmy w ogóle nauczyli się ze sobą rozmawiać i cieszyli się, że ktoś ma inny pogląd niż my – mówił. Nawiązując do swojego życia prywatnego, aktor podkreślił, że niczego nie żałuje i choć został tatą w późniejszym wieku, to jest "ojcem świadomym i zachłannym na to ojcostwo". Żartobliwie odnosząc się do relacji ze swoją żoną Aleksandrą, podkreślił, że "zasada jest taka, że do ślubu mistrz, a po ślubie uczeń". Zdradził też po raz pierwszy, jak ma na imię ich najmłodsze dziecko - córka, która urodziła się latem 2022 roku - Łucja. Oprócz niej para ma jeszcze trzech synów: Franciszka, Henryka i Feliksa.

W części #MonikaKsiążkiMuzyka książka Józefa Tishnera "Alfabet duszy i ciała", która zawiera uniwersalne myśli i mądrości człowieka gór, pokazują jak żyć autentycznie i w pełni oraz "365 dni lekcji religii dla całej rodziny, która chce się wyzwolić" Rafała Betlejewskiego.

Bohaterem felietonu #TalentAktywność to #przyszłość jest Vito Bambino, czyli Mateusz Wojciech Dopieralski – wokalista i producent muzyczny. Dorastał w Niemczech, gdzie pracował jako aktor. Tam występował w filmach, serialach oraz w teatrze. W Polsce znany głównie ze swojej twórczości muzycznej, którą rozpoczynał w zespole Bitamina. Podczas swojej solowej kariery współpracował m.in. z Sanah, Mrozem, czy Darią Zawiałow.