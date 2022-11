Żuławski: mit mojego ojca zawsze mi towarzyszył, ale nie kładł się cieniem, raczej inspirował

Kiedy byłem dzieckiem, ojciec roztaczał wokół siebie taką aurę tajemniczości, aurę niezwykłego życia. A jak się rozglądałem dookoła po znajomych i kolegach, to oni nie mieli tak dziwnych i ekstrawaganckich rodziców jak ja – wspomina reżyser Xawery Żuławski w rozmowie z Moniką Olejnik. Reżyser opowiada o dorastaniu w artystycznym domu, dzieciństwie spędzonym w Afryce i młodości we Francji. Zdradza też, dlaczego ojciec – sławny reżyser Andrzej Żuławski – przestrzegał go przed wyborem kariery reżysera.

W części #MonikaKsiążkiMuzyka tym razem pozycja dla dzieci, choć zadowoli również rodziców – "Beskid bez kitu" Marii Strzeleckiej, czyli przepiękna opowieści o życiu na Łemkowszczyźnie. Było też o powieści "W ogrodzie bestii" Erika Larsona, w której ukazane zostały ostatnie dni nazistowskiego Berlina widzianego oczami amerykańskich dyplomatów.

Na koniec, w segmencie #TalentAktywość to #przyszłość, rozmowa z Mikołajem Kubackim, absolwentem krakowskiej PWST i laureatem Studenckiej Nagrody Teatralnej dla najlepszego młodego aktora, który zagrał główną rolę w filmie „Apokawixa” w reż. Xawerego Żuławskiego.