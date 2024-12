Jacoń: największym problemem było dla mnie to, żeby się nie rozpłakać

Motywacja do zrobienia reportażu "Wszystko o moim dziecku" była osobista, bo już wtedy wiedziałem, że jestem ojcem transpłciowej córki, ale chciałem to odłożyć na bok. Chciałem zdobyć wiedzę i tą wiedzą podzielić się z innymi - mówił Piotr Jacoń w programie "Czarno na białym. Podcast" w TVN24 GO. Stwierdził, że z dzisiejszej perspektywy podszedłby do swojego materiału inaczej. - Po latach poczułem, że tam brakuje głosu samych osób transpłciowych, dlatego po reportażu "Wszystko o moim dziecku", czyli perspektywie tylko rodziców, w kolejnych reportażach była już tylko perspektywa osób transpłciowych i niebinarnych - wyjaśnił Jacoń. Opowiedział także o emocjach, jakie mu towarzyszyły podczas rozmów z bohaterami reportażu. - Największym problemem było dla mnie to, żeby się nie rozpłakać. Nie miałem problemu, o co pytać, bo pytań miałem mnóstwo. Problemem było to, że to są opowieści o czyimś życiu i czyimś dziecku, a ja tam słyszę swoje życie i swoje dziecko - wyznał reporter. Mówił także o swojej książce "My, trans". - Ta książka nie jest na liście lektur, ale wiem, że jest w wielu szkolnych bibliotekach i działa. Dla mnie to jest ważniejsze niż kanon lektur szkolnych - powiedział Jacoń.

Reportaże Piotra Jaconia w TVN24 GO: "Wszystko o moim dziecku", "Wszystko o moim życiu", "Wszystko o moim życiu - Kacper", "Wszystko o moim państwie".