Kiedy jednej nocy w Polsce, bez powodu, nagle staje 20 pociągów, a ich maszyniści słyszą w kabinach rosyjski hymn, to ciarki zaczynają chodzić po plecach. Ale kiedy okazuje się, że zatrzymać te pociągi może niemal każdy, to musi pojawić się pytanie, czy kolej w Polsce jest bezpieczna. A to, jak pokażą reporterki "Czarno na białym" - Katarzyna Lazzeri i Olga Orzechowska, niejedyna kwestia, która każe pytania o bezpieczeństwo kolei i pasażerów stawiać.