Epizod w życiu

TYLKO W TVN24 GO | Sędzia Anna Kalbarczyk, już pod koniec ubiegłego roku, nie czekając na to, co nowa władza zrobi z neosędziami, sama poprosiła ministra sprawiedliwości o powrót do sądu niższego szczebla. Sądu okręgowego, w którym orzekała, zanim w 2019 roku dostała awans od wybranej w politycznym trybie Krajowej Rady Sądownictwa i prezydenta Dudy. W rozmowie z Martą Gordziewicz sędzia Kalbarczyk ujawnia, jak wyglądała jej praca w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie, do którego trafiła jako neosędzia.

W TVN24 GO dostępny jest również reportaż "System zamknięty".