Wiązanie betonem

Lokalne władze Otwocka uważają, że wspólnie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego współprowadzą Instytut Myśli Narodowej Dmowskiego i Paderewskiego. Resort kultury twierdzi, że umowa w tej sprawie jest nieważna, bo podjęta bez podstawy prawnej. Tymczasem instytut, na czele którego stoi były senator PiS Jan Żaryn, wpisał już sobie do statutu dwa organy prowadzące - ministra i miasto Otwock. Jakie jest tło tej sprawy? Ustępujący rząd Zjednoczonej Prawicy, zanim oddał władzę, ale już po przegranych wyborach próbował zmienić status instytutu na rządowo-samorządowy. Koalicja 15 października, która szykowała się do przejęcia rządów, oskarżała PiS o próbę zabetonowania swoich wpływów w instytucie, który przez lata służył Zjednoczonej Prawicy do obłaskawiania środowisk narodowców, poprzez udzielanie dofinansowań ich organizacjom. Co obecnie dzieje się ze sprawą instytutu i dlaczego jest on ważny dla politycznych wpływów Prawa i Sprawiedliwości, przypomina Artur Warcholiński z "Czarno na białym".