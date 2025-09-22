Duża sieć handlowa wycofuje trzy produkty

Pepco poinformowało o wycofaniu ze sklepów trzech produktów. "Nie są zgodne z wymaganiami dyrektywy dotyczącej wyrobów ceramicznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi" - wyjaśniono w komunikacie.

Na stronie sieci Pepco pojawiła się informacja o wycofaniu trzech produktów ze sklepów "w trosce o bezpieczeństwo naszych Klientów oraz w związku z niespełnieniem standardów bezpieczeństwa".

Talerz, miska i kubek dla dzieci wycofane ze sprzedaży

"Produkty nie są zgodne z wymaganiami Dyrektywy Rady 84/500/EWG dotyczącej wyrobów ceramicznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi z uwagi na przekroczenie migracji ołowiu" - wyjaśniono w komunikacie.

Produkty wycofane ze sprzedaży:

PLU 620733 Ceramiczny kubek 230 ml. lic. Psi Patrol KIDS,

PLU 620734 Ceramiczna miska 540 ml. lic. Psi Patrol KIDS,

PLU 620736 Ceramiczny talerz 19 cm lic. Psi Patrol KIDS.

Produkty wycofane ze sprzedaży pepco.pl

Apel o zwrot zakupionych produktów

Sieć poprosiła o zwrot wymienionych wyżej produktów. Klienci mają otrzymać zwrot pieniędzy.

"Zwrotu można dokonać w dowolnym sklepie Pepco. Paragon nie jest wymagany" - podano. Klienci mogą skontaktować się z siecią w tej sprawie także drogą mailową.

Pepco to marka detaliczna należąca do Grupy Pepco, która od maja 2021 roku jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Pepco ma w Polsce ponad 1,4 tysiąca sklepów.

Autorka/Autor:pkarp/dap

Źródło: tvn24.pl