Duża sieć handlowa wycofuje trzy produkty
Pepco poinformowało o wycofaniu ze sklepów trzech produktów. "Nie są zgodne z wymaganiami dyrektywy dotyczącej wyrobów ceramicznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi" - wyjaśniono w komunikacie.
Na stronie sieci Pepco pojawiła się informacja o wycofaniu trzech produktów ze sklepów "w trosce o bezpieczeństwo naszych Klientów oraz w związku z niespełnieniem standardów bezpieczeństwa".
Talerz, miska i kubek dla dzieci wycofane ze sprzedaży
"Produkty nie są zgodne z wymaganiami Dyrektywy Rady 84/500/EWG dotyczącej wyrobów ceramicznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi z uwagi na przekroczenie migracji ołowiu" - wyjaśniono w komunikacie.
Produkty wycofane ze sprzedaży:
- PLU 620733 Ceramiczny kubek 230 ml. lic. Psi Patrol KIDS,
- PLU 620734 Ceramiczna miska 540 ml. lic. Psi Patrol KIDS,
- PLU 620736 Ceramiczny talerz 19 cm lic. Psi Patrol KIDS.
Apel o zwrot zakupionych produktów
Sieć poprosiła o zwrot wymienionych wyżej produktów. Klienci mają otrzymać zwrot pieniędzy.
"Zwrotu można dokonać w dowolnym sklepie Pepco. Paragon nie jest wymagany" - podano. Klienci mogą skontaktować się z siecią w tej sprawie także drogą mailową.
Pepco to marka detaliczna należąca do Grupy Pepco, która od maja 2021 roku jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Pepco ma w Polsce ponad 1,4 tysiąca sklepów.
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock