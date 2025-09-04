Mrożenie cen i bon ciepłowniczy. "Ofensywa" resortu energii

4 września 2025, 20:27
Źródło:
PAP
Komitet Stały Rady Ministrów przyjął w czwartek projekty ustaw dotyczące przedłużenia zamrożenia cen energii elektrycznej do końca 2025 roku, wprowadzenia bonu ciepłowniczego oraz nowelizacji ustawy o zapasach ropy i gazu - poinformował w czwartek w mediach społecznościowych resort energii.

"Ofensywa legislacyjna Ministerstwa Energii. Komitet Stały Rady Ministrów przyjął kluczowe projekty ustaw: zamrożenie cen energii do końca 2025 r., bon ciepłowniczy dla ok. 400 000 gospodarstw oraz nową ustawę o zapasach ropy i gazu" - przekazało Ministerstwo Energii na platformie X.

Przedłużenie cen energii i bon ciepłowniczy

Przygotowany przez resort energii projekt ustawy o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych innych ustaw projekt przewiduje utrzymanie maksymalnej ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych na poziomie 500 zł/MWh do 31 grudnia 2025 r.

Jednocześnie resort energii zaproponował w tym samym projekcie wprowadzenie bonu ciepłowniczego, który ma wspierać gospodarstwa o niskich dochodach korzystające z ciepła systemowego. Wsparcie będzie wypłacane w drugiej połowie 2025 r. oraz w całym 2026 r., a jego wysokość będzie zależna od cen ciepła – od 500 zł do nawet 3,5 tys. zł rocznie. Kryterium dochodowe ustalono na poziomie 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia dla gospodarstw jednoosobowych i 30 proc. dla wieloosobowych.

Z oceny skutków regulacji projektów ustawy wynika, że koszt wsparcia w postaci zamrożenia cen energii sięgnie 887 mln zł w latach 2025–2026, a bonu ciepłowniczego – wyniesie 889,4 mln zł.

Zapaty ropy i gazu

Drugi projekt dotyczy zapasów ropy i gazu. Zakłada on m.in. przedłużenie do końca września 2026 r. możliwości korzystania przez importerów gazu z tzw. usługi biletowej świadczonej przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych (RARS).

Projekt zawiera też przepisy o utrzymywaniu obowiązkowych rezerw ropy i paliw. Zgodnie z obecnymi regulacjami zapasy paliw i ropy mają wystarczać na 90 dni średniej dziennej produkcji lub przywozu, przy czym część z nich utrzymuje jako tzw. zapasy agencyjne RARS, a resztę importerzy lub producenci w określonej proporcji.

Importerzy i producenci muszą obecnie utrzymywać zapasy na 53 dni średniej produkcji lub przywozu. Ustawa zakłada, że coraz większą część tego obowiązku będzie przejmować RARS, a poziom obowiązku importerów i producentów będzie spadał: do 50 dni od wejścia w życie ustawy, do 47 dni od 30 czerwca 2026 r., i do 45 dni od 30 czerwca 2027 r

PAP

