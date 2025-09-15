Dwie szóstki w Lotto. Podano, gdzie padły

15 września 2025, 17:35
Źródło:
tvn24.pl
Wygrał na loterii ponad milion złotych. Stracił wszystko w wyniku oszustwa i kradzieży
Wygrał na loterii ponad milion złotych. Stracił wszystko w wyniku oszustwa i kradzieżyMarzanna Zielińska/Fakty TVN
wideo 2/4
Wygrał na loterii ponad milion złotych. Stracił wszystko w wyniku oszustwa i kradzieżyMarzanna Zielińska/Fakty TVN

W sobotnim losowaniu Lotto dwóch graczy wygrało po blisko 1,6 miliona złotych. Z komunikatu Totalizatora Sportowego wynika, że jeden zakład zawarto w Jabłonnie w województwie mazowieckim, drugi zaś w Kościanie w województwie wielkopolskim.

W sobotę, 13 września, wylosowano następujące liczby: 3, 13, 14, 18, 25 i 27. Znalazły się one na kuponach dwóch graczy. Każdy z nich wygrał po 1 595 904,70 zł.

Dwie szóstki w Lotto. Gdzie padły?

Jak podał Totalizator Sportowy, jeden ze szczęśliwców zagrał w punkcie Lotto przy ul. Zegrzyńskiej 7 w Jabłonnie (woj. mazowieckie). "Grający zaufał losowi i zagrał metodą chybił trafił" - przekazał TS.

Drugi z nich kupił kupon w kolekturze przy ul. Surzyńskiego 11a w Kościanie (woj. wielkopolskie). "Ten zakład także zawarto metodą chybił trafił" - czytamy w komunikacie.

Podczas tego samego losowania odnotowano także 79 piątek - każda o wartości 4132,70 zł.

Podatek od wygranej

Warto pamiętać, że kwoty, które zostaną przekazane zwycięzcom, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.

Źródło: tvn24.pl

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Wyniki Lottolotto
