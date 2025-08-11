Opłaty dla kierowców w górę. Zapowiedź wiceministra
11 sierpnia 2025, 12:48
Opłaty za badania techniczne samochodów osobowych wzrosną o około 50 złotych, do 149 złotych - poinformował na poniedziałkowej konferencji prasowej wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec. Dodał, że opłaty za inne rodzaje badań wzrosną proporcjonalnie.
- Proponujemy, aby urealnienie za badanie techniczne samochodu osobowego wynosiło około 50 zł więcej, czyli do kwoty 149 zł. Opłaty za inne rodzaje badań wzrosną proporcjonalnie - powiedział wiceminister.
Dodał, że nowe stawki powinny zacząć obowiązywać od września tego roku.
Obecna stawka za badanie techniczne samochodu osobowego wynosi 98 zł i nie była zmieniana od 2004 roku.
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock
