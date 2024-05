Strażnicy nieba cz.1

Nie ma lepszego sposobu przyjrzenia się pracy pilotów F-16 niż z pokładu samego myśliwca. Starania o odpowiednie zgody zajęło kilka lat. Gdy w końcu się udało, dziennikarz TVN24 Artur Molęda musiał przejść szereg badań w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej. Lekarze zbadali go od stóp do głów, w tym także reakcje organizmu na przeciążenia występujące w trakcie lotu myśliwcem. Istotne było również dokładne dopasowanie spodni przeciwprzeciążeniowych, które niwelują odpływ krwi do kończyn podczas przeciążeń. "Strażnicy nieba" to opowieść o pilotach chroniących polskiej przestrzeni powietrznej. Za sterami F-16 Polacy, a za sterami F-35 Amerykanie. Przygotowanie reportażu zajęło kilka miesięcy. Najważniejszy był wspólny wylot myśliwców nagrywany z pokładu wojskowej CASY.