Kapłani Kościoła katolickiego są zobowiązani do przestrzegania celibatu, czyli nie mogą wchodzić w związki i utrzymywać kontaktów seksualnych. Ale ta zasada nie zawsze jest przestrzegana, co sprawia, że na świat przychodzą dzieci, których ojcami są księża. Jak wygląda ich dzieciństwo i z czym muszą się mierzyć? Czy wielka tajemnica, jaką noszą w sobie staje się traumą na całe życie? Kilkanaście lat temu Kościół przygotował szczegółową instrukcję postępowania z dziećmi osób wyświęconych. Według badających te sprawy w Polsce może żyć nawet 3 tysiące takich dzieci. Kilkoro z nich zdecydowało się opowiedzieć, jaką drogę przeszły, aby poznać i wyjaśnić prawdę o sobie. Reportaż Patryka Szczepaniaka "My, dzieci księży".