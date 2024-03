GetBack. Obronić premiera

Bankructwo GetBack to jeden z największych skandali finansowych ostatnich lat. Ponad dziewięć tysięcy poszkodowanych poniosło straty szacowane na ponad dwa miliardy złotych. To kwota trzy razy większa niż w aferze Amber Gold. Rządzące wówczas Prawo i Sprawiedliwość za wszelką cenę nie chciało być wiązane z tym spektakularnym bankructwem. Śledztwa prowadzone w tej sprawie odebrano doświadczonym prokuratorkom i powierzono nowym, niedoświadczonym śledczym. Do aresztu trafił przedsiębiorca, którego medialnie przedstawiono jako powiązanego z elitami III RP. Jakie są nieznane dotychczas kulisy tej sprawy? Czego dotyczyła tajna narada, w której miał wziąć udział Mateusz Morawiecki? Jak skierowano wielką aferę na inne, fałszywe tory? Reportaż Macieja Dudy i Łukasza Rucińskiego.