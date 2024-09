"Wie, że to teraz on jest dziadersem w tej kampanii". Dlaczego Trump unika debaty?

"Donald Trump boi się drugiej debaty jak diabeł święconej wody". Kiedy telewizja CNN sama zaproponowała, żeby doszło do kolejnej debaty z Kamalą Harris, kandydat Partii Republikańskiej stwierdził, że jest na to za późno, bo już trwa wcześniejsze głosowanie. Jednak wcześniej, kiedy debaty przygotowywała specjalnie stworzona do tego komisja, to nigdy nie był problem. Dlaczego Trump odrzuca zaproszenie? W programie "Korespondenci" w TVN24 GO i Onet.pl również o skomplikowanych i niejednolitych zasadach głosowania. Amerykanie nawet na poziomie stanów mają problem z ustaleniem, jak to głosowanie ma przebiegać technicznie. To jest gigantyczny problem zarówno na poziomie stanów, jak i nawet hrabstw. Są stany, w których do głosowania nie trzeba mieć dowodu tożsamości, a wystarczy przedstawić rachunek za prąd ze swoim nazwiskiem. Oprócz tego w odcinku o tym, dlaczego Amerykanie patrzą na wszystko, co się dzieje, przez pryzmat swojego kraju, a także o izolacjonizmie, który niesie ze sobą kandydatura Trumpa.