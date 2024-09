"Staje przed egzystencjalnym zagrożeniem". Co kieruje Izraelem?

Izrael grozi inwazją lądową w Libanie i nie rezygnuje z nalotów. Dlaczego Izrael zdecydował się na tak szeroką akcję zbrojną? - Pojawiła się już absolutna konieczność, żeby zdestabilizować Hezbollah - oceniła w programie "Horyzont" Agnieszka Magdziak-Miszewska. Była ambasadorka RP w Izraelu zwróciła uwagę, że "potwierdzony arsenał Hezbollahu jest 35 razy większy niż Hamasu". Wskazała przy tym, że Hezbollah posiada 40 tysięcy bojowników, "z których znaczna część to specjalistyczna jednostka złożona z ludzi, którzy mają duże doświadczenie bojowe". - Jeżeli dołożymy rakiety z Syrii, Iraku i Jemenu, to Izrael staje przed egzystencjalnym zagrożeniem - stwierdziła. Magdziak-Miszewska wspomniała, iż "przywykliśmy myśleć, że Liban to jest takie państwo, gdzie sunnici, szyici i chrześcijanie dzielą ze sobą stanowiska w rządzie". Zaznaczyła jednak, że to nieprawda, ponieważ "w Libanie Hezbollah jest największym aktorem i pod jego dyktando dzieje się wszystko". - Ani prezydent, ani premier nie mają rzeczywistej władzy i wpływu na to, w co angażuje się Liban - dodała. Jej zdaniem premier Netanjahu "niewątpliwie nie cierpi z powodu tej wojny", która "jest jego tarczą przed ewentualnymi konsekwencjami za osobiste grzeszki". - Po to, żeby uniknąć sądu, stworzył koalicję, jakiej nigdy nie było, rasistowsko-faszystowską - powiedziała.