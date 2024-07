Czy rozmowy pokojowe są możliwe? "Putin prowadzi podwójną grę pozorów"

Czy rozmowy pokojowe między Ukrainą a Rosją są możliwe? - Musimy rozgraniczyć dyplomację, która jest w stosunkach międzynarodowych bardzo ważna, a rosyjski sposób negocjowania - skomentowała w programie "Horyzont" dr hab. Agnieszka Legucka. Jak wskazała, "właściwie można by powiedzieć o radzieckim stylu negocjowania i postrzegania rozmów". - Rosyjska dyplomacja przejęła to doświadczenie, czyli są one wykorzystywane jako instrument do osiągnięcia prawdziwych celów - wskazała. Analityczka ds. Rosji w programie Europa Wschodnia w Polskiego Intytutu Spraw Międzynarodowych zwróciła uwagę, że "jeżeli rozmawiamy o uregulowaniu konfliktu w Ukrainie z punktu widzenia Rosji, to rozmowy byłyby również traktowane jako sposób na doprowadzenie do ostatecznego rosyjskiego zwycięstwa". - W momencie, w którym Rosjanie nie osiągnęli tego celu metodami wojskowymi, to próbują innymi, chociażby propagandowymi i jednym z tych elementów jest rzekoma dobra wola do tego, że strona rosyjska będzie chciała rozmawiać - mówiła Legucka. Jak podkreśliła, "Putin prowadzi podwójną grę pozorów". Według niej "mamy do czynienia z mirażem, który Rosjanie próbują przedstawić całemu światu".