Awaria (nie)kontrolowana

To sprawa, której wyjaśnienie jest kwestią bezpieczeństwa pasażerów pociągów - sprawa, która trafiła do służb specjalnych, prokuratury, sądu oraz rządu i Sejmu, ale wciąż wyjaśniona nie jest. Nie wiadomo, co stoi za serią zagadkowych awarii na kolei. Problemy pojawiały się nie podczas jazdy, a podczas rutynowego serwisowania. Nie było żadnej usterki, a pociągi nie ruszały. Tak dziwna sprawa, że firma serwisowa poprosiła o pomoc znaną grupę hakerów. Ci sprawdzili zabezpieczenia w systemie sterowania i wykryli złośliwe oprogramowanie, które - jak twierdzą - unieruchamia pociągi w serwisach konkurencyjnych dla serwisu producenta składów. Poważne podejrzenia. Producent zaprzecza i pozywa hakerów - ci z kolei pozwali producenta. Proces trwa - a to, co jest równie zagadkowe, jak same awarie pociągów - to zachowanie polityków i poprzedniej i obecnej władzy. Deklarują, że chcą wyjaśnić problem, ale to, co robią - jak pokaże reporterka "Czarno na białym" Olga Orzechowska - wcale o tym nie świadczy.