Janusz marketingu

Janusz Palikot jeśli wpłaci do końca stycznia dwa miliony złotych kaucji, wyjdzie z wolność. Jeśli nie, pozostanie w areszcie co najmniej do końca marca. Tak postanowił niedawno sąd. Na Palikocie - byłym polityku i biznesmenie - ciążą zarzuty oszustwa i przywłaszczenia mienia. Według prokuratury Palikot wyłudził od inwestorów pieniądze na swoje interesy, na podstawie nieprawdziwych i wprowadzających w błąd informacji. Podejrzany nie przyznaje się do winy. Janusz Palikot, przed laty, z biznesu trafił do polityki. Gdy zakończył polityczną działalność, wrócił do biznesu, który prowadził z rozmachem i w świetle jupiterów. Polityczną i biznesową drogę Janusza Palikota przedstawia Artur Warcholiński z "Czarno na białym".