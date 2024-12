Gromnica, którą oświetlał biurko gminny specjalista od zarządzania kryzysowego i apel mieszkanki zalanej miejscowości, by przysłać do nich kogoś, kto na zarządzaniu kryzysowym zna się naprawdę - to symbole stanu systemu zarządzania w czasie kryzysu. Garstka ludzi bez szkoleń i wyposażenia, bez łączności, która padła w pierwszych godzinach powodzi, bez informacji o zagrożeniu po przerwaniu tamy - miała zadbać o bezpieczeństwo tysięcy mieszkańców. Z czym się mierzyli - o tym Artur Zakrzewski opowiada w reportażu "W kryzysie".