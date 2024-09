Niektóre gałęzie uschły i trzeba je obciąć – tak o planowanych zmianach w partii mówił, przed przełożonym na 12 października kongresie PiS, Jarosław Kaczyński. Czy jedną z tych "gałęzi" będzie – wciąż bardzo popularna wśród elektoratu Prawa i Sprawiedliwości - Beata Szydło? Byłoby to zaskoczenie, choć nie sensacja, bo to właśnie była premier łączona jest z buntownikami z małopolskiego PiS, którzy przez kilka tygodni blokowali wybór marszałka województwa zaproponowanego przez samego Kaczyńskiego. O tym, co dzieje się w największej partii opozycyjnej i jaki ma to związek z poszukiwaniem kandydata w wyborach prezydenckich, reportaż Arkadiusza Wierzuka.