Radykalny konserwatysta

Odmówił głosowania nad projektem ustawy, mającej znieść kary za aborcję. Zrobił to wbrew politycznym ustaleniom koalicji rządzącej, której jest posłem. Sprawa jego niegłosowania stała się przyczyną napięć wewnątrz koalicji. Roman Giertych, odkąd zaistniał w życiu publicznym, eksponuje swój konserwatywny światopogląd lub co najmniej go nie ukrywa. Kiedyś był ministrem edukacji w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Dziś, stojąc na czele wewnątrz klubowego zespołu parlamentarzystów, ujawnia przypadki łamania prawa, do których dochodziło przez osiem lat rządów ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego. Kacper Sulowski z "Czarno na białym" docieka, dlaczego uchodzący za radykalnego konserwatystę Giertych jest, mimo wszystko, ważnym elementem konstelacji obecnej władzy.