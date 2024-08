Straszna alternatywa

Kiedy syn nazistowskiego zbrodniarza Hansa Franka mówi: "Mój ojciec zrobiłby w tej partii karierę", to trudno się nie przestraszyć. Bo mówi tak o partii, która dziś, według wyników wyborów do europarlamentu i ostatnich sondaży, jest drugą siłą polityczną w Niemczech. Alternatywa dla Niemiec - skrajnie prawicowa, radykalna, antyimigrancka i antyeuropejska partia, największe poparcie ma na terenach dawnego NRD, tuż przy granicy z Polską. Arkadiusz Wierzuk pojechał tam, by na miejscu dowiedzieć się, czym AfD przekonała do siebie wyborców i jaką alternatywę szykuje dla Niemiec, Polski i Europy.