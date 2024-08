Narodowy Instytut Wolności - to miała być państwowa organizacja, która wspiera aktywnych społeczników. Wspierała jednak działaczy, którzy byli blisko polityków władzy. Oficjalnie zadania NIW opisywano jako "wspieranie społeczeństwa obywatelskiego, działalności pożytku publicznego i wolontariatu". Narodowy Instytut Wolności powstał w 2017 roku za rządów Zjednoczonej Prawicy. Nadzór nad nią sprawował minister kultury Piotr Gliński. To on powołał dyrektora instytutu. On też był przewodniczącym państwowego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego. Najwyższa Izba Kontroli wytknęła Instytutowi, że publiczne pieniądze na wspieranie społeczników wydawał niezgodnie z prawem, z własnym regulaminem i niecelowo. Małgorzata Prochal z "Czarno na białym", przy współpracy Jana Kunerta z serwisu konkret24.pl, pokazują natomiast, jak część pieniędzy z NIW zasilała organizacje powiązane personalnie z politykami Prawa i Sprawiedliwości.