Poczta Polska - reanimacja

Poczta Polska jest w stanie śmierci klinicznej. To diagnoza nowego prezesa tej spółki. Spółki będącej niegdyś "państwowym przedsiębiorstwem użyteczności publicznej". To właśnie ta użyteczność publiczna, utrzymywana również w czasie, gdy poczta jest spółką, na którą przez wiele lat państwo nie dawało pieniędzy, jest zdaniem pocztowców jednym z powodów bardzo złej sytuacji ich firmy. Jednym, ale nie jedynym. Co doprowadziło do tego, że poczta znajduje się obecnie w tak złym stanie - analizuje Łukasz Karusta z "Czarno na białym". Pyta również, jakie są perspektywy na uzdrowienie sytuacji na poczcie.