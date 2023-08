Ukryte wpływy

Adam Bielan, prezes Partii Republikańskiej, przez ostatnie miesiące zaprzeczał, jakoby miał wpływ na działania Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Ustalenia reporterów portalu tvn24.pl i "Czarno na białym" TVN24 oraz dokumenty, do których dotarli, stawiają zapewnienia Bielana pod znakiem zapytania. O NCBiR ponownie zrobiło się głośno w lutym tego roku, gdy posłowie opozycji publicznie zarzucili tej instytucji, że co najmniej dwa wielomilionowe dofinansowania przyznała po znajomości firmom związanym z ludźmi Partii Republikańskiej. Sprawę bada teraz CBA, NIK, prokuratura i unijny OLAF. Autorzy reportażu nie przesądzają czy w NCBiR doszło do nieprawidłowości, czy nie. Skupiają się na pokazaniu, jak z oficjalnym nadzorem nad tą instytucją przenikały się nieformalne wpływy Adama Bielana i jego współpracowników. Korespondencję, do której dotarli reporterzy, pokazujemy w interesie społecznym. Jej treść dotyczy bowiem państwowej instytucji, która co roku wydaje miliardy złotych z publicznych pieniędzy. Reportaż przygotowali: Grzegorz Łakomski, Łukasz Karusta i Robert Zieliński.