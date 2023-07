Mieszkanie minus

Miało być tanio i dobrze. Jest drogo i pełno usterek. Tak opisują swoje mieszkania lokatorzy korzystający z rządowego programu Mieszkanie Plus, którzy jeszcze pół roku temu - jak ujęła to jedna z naszych rozmówczyń - myśleli, że złapali Pana Boga za nogi. Na kredyt mieszkaniowy ich nie stać, a wynajem na wolnym rynku jest drogi i bez perspektyw. Mieszkanie Plus miało dać dach nad głową za rozsądne pieniądze i własność za kilkanaście lat. Nic z tego. Sam czynsz jest już wyższy niż koszt wynajęcia mieszkania, a zaproponowana niedawno opłata "wykupienia" przekracza wysokość raty komercyjnego kredytu. Tak Mieszkanie Plus stało się mieszkaniem minus. Materiał z 8 maja 2023 roku, zaktualizowany 11 lipca 2023 roku.