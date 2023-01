Członek partii

Największą sztuką w polityce jest wyczuć moment - to słowa Jacka Kurskiego, które stały się jego dewizą, a momentów, które wyczuwał, było bardzo wiele. Choćby moment najnowszy, związany z odwołaniem z funkcji prezesa TVP i objęciem intratnej posady w Banku Światowym. Wywołało to niemałe zdumienie, bo wyjazd za ocean oddala go od polskiej polityki, która była i jest jego żywiołem, czego dowiódł szczególnie jako prezes TVP. To ostatni, ale nie pierwszy zaskakujący zwrot w jego karierze. Od początku lat 90. przeszedł przez kilka partii politycznych. Rozstawał się z nimi zawsze w atmosferze skandalu, wyczuwając skąd wieje wiatr politycznych zmian. Z tymi, którzy towarzyszyli Jackowi Kurskiemu na różnych etapach jego politycznej kariery, rozmawiał Kacper Sulowski z "Czarno na białym".