Miała wybór. Najpierw powiedziała "nie"

Izabela Leszczyna dostała od Donalda Tuska dwie propozycje: albo obejmie stanowisko ministry zdrowia, albo weźmie inny resort, a później wystartuje w wyborach do europarlamentu. W nowym odcinku podcastu "Wybory kobiet" polityczka Koalicji Obywatelskiej zdradza kulisy negocjacji z premierem: - Nie od razu się zdecydowałam na zdrowie. Najpierw powiedziałam "nie", ale po zastanowieniu doszliśmy wspólnie do wniosku, że to jednak będzie najlepsze rozwiązanie. Pytana, czy lubi misje samobójcze – resort zdrowia uznawany jest za jeden z najtrudniejszych w rządzie – przyznała, że lubi wyzwania.

Izabela Leszczyna zadeklarowała też, że jeżeli prace parlamentarne pójdą zgodnie z planem, a prezydent podpisze ustawę, od 1 kwietnia kobiety w Polsce będą mogły kupić bez recepty tabletkę "dzień po". Zapewniała równocześnie, że zgodnie z opiniami specjalistów i lekarzy m.in. z Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, środek ten jest bezpieczny i dopuszczony do użytku na całym świecie. Odpierając ataki opozycji, której nie podoba się granica wieku 15 lat, przypomniała, że obcowanie płciowe z małoletnim poniżej 15. roku życia jest karalne. Wyjaśniła, że w tym wieku napojów energetycznych się nie kupi, bo "są szkodliwe", a "dobra edukacja seksualna powoduje, że młode osoby później rozpoczynają współżycie seksualne, a nie wcześniej".

W części "Newsy, plotki, kulisy" Arleta Zalewska i Aleksandra Pawlicka dzielą się nieoficjalnymi informacjami z przygotowań Donalda Tuska i jego ministrów do Rady Gabinetowej z udziałem prezydenta, analizowały też szanse Przemysława Czarnka na przejęcie schedy po Jarosławie Kaczyńskim i jego szanse na zdobycie w przyszłości władzy w Prawie i Sprawiedliwości.