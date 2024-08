Pożar kamienicy w Poznaniu. "Na chwilę obecną wydaje się, że wybuch był jeden"

W kamienicy przy ul. Kraszewskiego 12 w Poznaniu doszło do pożaru i wybuchu. - Tak naprawdę jeszcze nie wiemy, co stanowiło źródło ognia. Są dwa równorzędne założenia, że pożar mógł powstać w jednym z dwóch miejsc prowadzenia działalności gospodarczej - mówił Marek Piegat - prokurator nadzorujący postępowanie dotyczące spalonej kamienicy. Zaznaczył, że "na chwilę obecną nie potwierdziła się informacja istniejąca w przestrzeni publicznej, która dotyczy dwóch wybuchów". - Wydaje się, że wybuch był jeden. Nie wykluczam tego, że w momencie, kiedy przeprowadzimy dokładne oględziny budynku i miejsca zdarzenia, ta hipoteza zostanie zweryfikowana - powiedział Piegat. Dodał, że pojawiła się także hipoteza dotycząca składowania materiałów wybuchowych w kamienicy. - Ta kwestia również będzie sprawdzona. Wydaje się to mało prawdopodobne, natomiast z uwagi na to, że jest taka możliwość, w tym kierunku również prowadzone są czynności weryfikacyjne - wyjaśnił prokurator. Przyznał, że jak na razie oprócz strażaków w kamienicy nie było żadnej ze służb ze względu na skrajne zagrożenie zawalenia się budynku.