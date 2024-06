Nowacka: nie dało się zrobić przewrotu kopernikańskiego w krótkim czasie

Koniec roku szkolnego to czas podsumowań. Ministra edukacji Barbara Nowacka w rozmowie z Adrianną Otrębą z "Faktów" TVN oceniła, że już w pierwszych tygodniach odpolityczniła polską szkołę. - Trzeciego dnia urzędowania została odwołana pierwsza i najbardziej polityczna kurator pani Nowak. W ciągu miesiąca zostali wymienieni wszyscy partyjni kuratorzy. Do szkół wrócił spokój, bo kuratorzy, których powołałam i którzy później wygrywali konkursy, to osoby z bardzo dużym doświadczeniem, niepartyjne, znające szkołę. Wykonują wielką pracę, żeby pokazać szkołom, że można mieć różnice poglądów - wyjaśniła. Ministra poinformowała, że do końca czerwca podpisze rozporządzenie dotyczące odchudzania podstawy programowej ze wszystkich przedmiotów egzaminacyjnych. Ponadto do szkół od 1 września 2025 roku wejdą dwa nowe przedmioty: edukacja obywatelska, która ma zastąpić Historię i Teraźniejszość (HiT) oraz edukacja zdrowotna. Pytana o dodatkowe wynagrodzenie dla nauczycieli na wycieczce, Nowacka powiedziała, że jest za tym, aby rozwiązać ten problem i zajmuje się nim Zespół do spraw pragmatyki zawodowej nauczycieli. Zaznaczyła, że ze względu na procedury i rozmowy m.in. z samorządami i związkami zawodowymi, problemu nie da się rozwiązać w ciągu pół roku. Rozmówczyni zaprzeczyła, jakoby Ministerstwo Edukacji Narodowej było zalane falą skarg, które dotyczą zmian w lekcjach religii. Nowacka odniosła się także do problemu dostępności psychologów i pedagogów w szkołach. Jak mówiła, MEN widzi potrzebę zmian w tym obszarze. - To jest kwestia dobrego etatu, zabezpieczenia osoby od tego. To nie jest tak, że musi mieć tylko wyrywek etatu w jednej szkole. To jest kolejny temat, który bardzo bym chciała poruszyć na zespole do spraw pragmatyki zawodowej nauczyciela, żeby płynnie wprowadzać psychologów do szkół, mając pełne wsparcie ze strony kadry pedagogicznej - dodała. Dodatkowo ministra chciałby, aby dostęp do wsparcia psychologicznego miała także sama kadra nauczycielska.