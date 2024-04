To najbardziej zaawansowany polski satelita. Wkrótce trafi na orbitę

EagleEye to satelita obserwacyjny opracowany przez Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk oraz firmy Creotech Instruments i Scanway. Stworzono go w oparciu o uniwersalną platformę HyperSat, która z uwagi na swój modułowy charakter może być wykorzystywana w misjach o różnym przeznaczeniu. Technologia wykorzystana do jego budowy w przyszłości może zostać użyta także podczas misji w stronę Księżyca. W najnowszym programie "Kijek w kosmosie" o swoim satelicie i jego zadaniach opowiadają inżynierowie firmy Creotech oraz prezes spółki dr hab. Grzegorz Brona.