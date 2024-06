Katarzyna Kotula, Ewa Zajączkowska-Hernik, Andrzej Halicki, Michał Dworczyk, Krzysztof Hetman, Stanisław Żaryn

Kto wygrał wybory do Parlamentu Europejskiego? Wyniki sondażowe exit poll pracowni Ipsos pokazują, że najwięcej głosów - 38,2 procent - zdobyła Koalicja Obywatelska. Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 33,9 procent głosów, Konfederacja - 11,9 procent, Trzecia Droga - 8,2 procent, Lewica - 6,6 procent. Frekwencja wyniosła 39,7 procent. To pierwsze od 10 lat zwycięstwo ugrupowania Donalda Tuska. - Byliśmy w wyraźnej defensywie w wielu momentach tej kampanii. Jesteśmy zdeterminowani, żeby wygrywać - mówił Michał Dworczyk z PiS w specjalnym wydaniu "Kawy na ławę". Przyznał, iż jego ugrupowanie popełniło szereg błędów. Ewa Zajączkowska-Hernik z Konfederacji stwierdziła, że idą do Parlamentu Europejskiego, by pokazać Polakom, jak niekorzystne zmiany są przegłosowywane przez europosłów. Krzysztof Hetman z Trzeciej Drogi ocenił, iż wybory do Parlamentu Europejskiego "to była bitwa na najbardziej twarde elektoraty". - Taka moda koalicja, Trzecia Droga, takiego twardego elektoratu jeszcze się nie dorobiła - stwierdził.