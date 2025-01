Rosja oczekuje, że Stany Zjednoczone podejmą kontakty na najwyższym szczeblu - oficjalne i publiczne, co zwiększy legitymację i pozwoli rosyjskiej propagandzie to wykorzystać - powiedział w programie "Horyzont" Marek Menkiszak, szef zespołu rosyjskiego w Ośrodku Studiów Wschodnich. Wymienił, że najbardziej Putin "oczekuje dyskusji o całym pakiecie zasadniczych kwestii". Rozmówca Jacka Stawiskiego zwrócił uwagę także na to, że "w ostatnich miesiącach w swojej retoryce używają takich słów-wytrychów: gwarancje bezpieczeństwa dla Rosji i dyskusja na temat przyczyn obecnego kryzysu". - To oznacza, że Rosjanie nie tylko chcą rozmawiać o zakończeniu wojny w Ukrainie na bazie swoich żądań - a jest ich cała długa lista i one sprowadzają się do kapitulacji Ukrainy - ale chcą rozmawiać też o architekturze bezpieczeństwa europejskiego - wyjaśnił. Menkiszak wskazał, że "diagnoza obecnej sytuacji w Moskwie jest taka, że Rosjanie czują się dosyć pewnie". - Rosjanie mówią, że jeżeli chcecie szybko, tak jak głosicie, zakończyć ten konflikt, musicie za to zapłacić - dodał. Pytany, co Putin ma do zaoferowania, siadając do rozmów z Trumpem, stwierdził, że "nic pozytywnego". - Rosja może zaoferować Stanom Zjednoczonym powstrzymanie się od podejmowania dalszych działań uderzających w USA i ich interesy oraz w Zachód - kontynuował.