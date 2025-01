Niemcy przeżywają trudny moment w polityce, gospodarce i sprawach społecznych. Czy po ćwierćwieczu XXI wieku RFN weszła w fazę jakiegoś poważnego kryzysu? - Jeżeli nam się Niemcy kojarzą ze stabilizacją polityczną, które w ciągu prawie 70 lat zużyły zaledwie ośmiu kanclerzy, to ten trzyletni okres kanclerzowania Scholza jest spektakularny i może być traktowany jako probierz pewnej destabilizacji i pewnej utraty sterowności establishmentu nad Renem - ocenił gość "Horyzontu", prof. Arkadiusz Stempin. Podkreślał, że mówienie o "utracie kontroli" lub kryzysie, to stanowczo zbyt daleko posunięte określenia. - Dobrobyt Niemiec, zwłaszcza lat 10., opierał się na parasolu nuklearnym USA, tanich surowcach energetycznych z Rosji i na nieprawdopodobnie nakręconym eksporcie do Chin. Te trzy filary niemieckiej gospodarki zostały w tym momencie wyeliminowane - stwierdził prof. Stempin. Zwrócił uwagę, że Niemcy nie są krajem, który nie bywał targany kryzysami i za każdym razem z nich wychodził, ale przyznał, że 2023 rok będzie się "odbijał czkawką recesyjną". Pytany o receptę skrajnie prawicowej AfD, obecnie drugiej siły politycznej w Niemczech, na te kłopoty, powiedział wprost: "jesteśmy w programie emitowanym przed godziną 22, więc należy używać cenzuralnych słów, ale program AfD jest jeżeli nie infantylny, to 'pitekantropowy', ponieważ proponuje Niemcom wyjście z Unii Europejskiej i opuszczenie strefy euro". Prof. Stempin mówił, że CDU/CSU i SPD spierają się o poluzowanie polityki budżetowej i dopuszczenia do deficytu. Jeśli chodzi o relacje polsko-niemieckie powiedział, że są takie obszary w naszych relacjach, które zawsze są "zaminowane", bez względu na to, kto jest u władzy w Polsce.