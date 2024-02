Porwane dzieci Ukrainy

Jednym z następstw rosyjskiej inwazji na Ukrainę było zaginięcie tysięcy ukraińskich dzieci, w tym sierot. Niektóre wywieźli rosyjscy żołnierze. Wiele z nich zostało wysłanych do "obozów rekreacyjnych" w Rosji, aby uciec przed ostrzałem. Następnie utknęły tam, czasami na całe miesiące, czekając, aż matki sprowadzą je z powrotem. Innych wychowywano w rosyjskich rodzinach, gdzie wmawiano im, że Rosja ich ocaliła po porzuceniu przez rodziców. Dzieci musiały mówić po rosyjsku, zabronione było wszystko, co ma związek z Ukrainą, ponieważ można było dostać za to karę. Rosjanie wykorzystywali je też w swojej propagandzie. Organizatorzy deportacji są ścigani za zbrodnie wojenne. Sami zaś twierdzą, że jedynie pomagali dzieciom. Oto opowieść o porwaniach, indoktrynacji oraz o kobietach próbujących odzyskać swoje dzieci.