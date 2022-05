Johnny Depp kontra Amber Heard (cz. 1)

Proces dekady, wytoczony przez Johnny'ego Deppa byłej żonie Amber Heard, ma zakończyć się jeszcze w maju. Eks-małżonkowie wzajemnie oskarżają się o przemoc domową. Co kryje się za nagłówkami? Kto mówi prawdę? Odpowiedzi na te pytania próbuje znaleźć discovery+ w filmie dokumentalnym "Johnny Depp kontra Amber Heard". Produkcja została podzielona na dwie części. W pierwszej twórcy przedstawiają historię Deppa - od jego pierwszego sukcesu telewizyjnego w serialu "21 Jump Street", po wybitną rolę Edwarda Nożycorękiego w filmie Tima Burtona. W drugiej przedstawiona jest historia gwiazdy "Aquamana", Amber Heard.

ZOBACZ DRUGĄ CZĘŚĆ DOKUMENTU "JOHNNY DEPP KONTRA AMBER HEARD"

Film dokumentalny "Johnny Depp kontra Amber Heard" zawiera wywiady z prawnikami obydwu stron - Davidem Sherborne i Sashą Wass. Twórcy przeanalizowali też wszystkie dowody, jakie pojawiły się w sądzie: nagrania wideo, fotografie, wiadomości wymieniane przez byłych małżonków. Wszystko po to, aby rozwikłać skomplikowaną sprawę związaną z przemocą domową. W dokumencie poznajemy też kulisy sprawy z 2020 roku, kiedy to aktor wystąpił przeciwko brytyjskiemu tabloidowi "The Sun" i jego wydawcy News Group Newspapers, który nazwał Deppa "żonobijcą" ("wife beater"). Gwiazdor proces przegrał.