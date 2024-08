"Kaczyński całe życie szukał układu, a on i jego partia sami go stworzyli"

W październiku 2023 roku w TVN24 miał premierę reportaż Dariusza Kubika, Grzegorza Łakomskiego i Karola Dejasa "Do spółki z PiS. Dla dobra partii", w którym dwaj byli szefowie spółek Skarbu Państwa i wieloletni działacze PiS związani z Bogatynią opowiedzieli o tym, jak wyglądał mechanizm odpłacania się partii za awanse. Niedługo przed rozpoczęciem się programu w telewizji w Bogatyni doszło do awarii prądu. - Nawet jeśli ktoś wpadł na taki genialny pomysł, że wyłączył ten prąd - w co nie do końca wierzę - to wywołał odwrotny efekt. Plotka się rozniosła i wszyscy w Bogatyni reportaż zobaczyli, a później wynik wyborczy dla PiS nie był najlepszy w tym regionie - mówił Dariusz Kubik w programie "Czarno na białym. Podcast". W rozmowie z Piotrem Świerczkiem reporter wyjaśnił, że jeżeli ktoś chciał dostać dobrze płatne stanowisko w spółce Skarbu Państwa za rządów PiS, to musiał się odwdzięczyć i wpłacić pieniądze na kampanię wyborczą. - Jeden z bohaterów reportażu Kazimierz Szczech przyznał przed kamerą, że musiał się opłacać tej partii. Mówił też, że padały wprost propozycje z numerem konta, na które trzeba wpłacić pieniądze na danego kandydata - powiedział Kubik. Opowiedział też o przypadku, kiedy prezes państwowej spółki musiał sam rozklejać sfinansowane ze swoich pieniędzy billboardy po mieście i szukać na nie miejsca. - To jest po prostu patologia - dodał Kubik. Stwierdził, że "Jarosław Kaczyński całe życie szukał mitycznego układu, a on sam i jego partia stworzyli taki układ".

Reportaże z serii "Do spółki z PiS" są dostępne w TVN24 GO.