Świerczek: musieliśmy odpowiadać na idiotyczne często zarzuty, Antoni Macierewicz się boi

Brakuje mi w moich materiałach rozmowy z Antonim Macierewiczem - mówił w programie "Czarno na białym. Podcast" Piotr Świerczek, autor serii reportaży dotyczących katastrofy smoleńskiej. Jego zdaniem Macierewicz boi się przyjść do stacji TVN24 i skonfrontować z wiedzą na temat katastrofy, którą w ciągu 14 lat zdobył reporter. - Wielu ludzi, z którymi rozmawiałem, tłumaczyło Macierewiczowi, że eksplozji znaleźć się nie da, a inni, którzy nawet wierzyli, że to mógł być zamach, później zmienili zdanie - powiedział Świerczek. Podkreślił, że nawet główny pirotechnik w zespole Macierewicza nie podpisał się pod tezą o eksplozji samolotu. - To znaczy, że podkomisja zwyczajnie manipuluje prawdą - ocenił Świerczek. Dodał, że przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski jest zwolennikiem teorii o zamachu. - Groził, że przez mój reportaż TVN24 przestanie nadawać. Musieliśmy odpowiadać na idiotyczne zarzuty. KRRiT stała się tubą Macierewicza i pałą do ataku na naszą stację - stwierdził Świerczek.