Gonił posłankę PiS przez półtora kilometra. "Była w takim szoku, że przyjechaliśmy"

Fundusz Sprawiedliwości powstał za rządów koalicji Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. W 2017 roku wszystko zmieniło jedno rozporządzenie podpisane przez Zbigniewa Ziobrę. I właśnie ono stało się bramą do wyprowadzenia pieniędzy. W "Czarno na białym. Podcast" Artur Warcholiński opowiedział o pracy nad reportażem "Pieniądze za nic" o fundacji Ex Bono, prowadzonej przez wuja opolskiej radnej PiS Małgorzaty Wilkos, która wcześniej była wieloletnią dyrektorką biura poselskiego Patryka Jakiego. I tu pojawia się klucz, bo Jaki był wiceministrem sprawiedliwości. - Przeczytałem tysiące stron akt kontroli NIK-u. Każda strona kontrolerów jest porażająca, to gotowy akt oskarżenia - opowiadał reporter. Wspominał też dzień, w którym spotkał się z Wilkos. Radna, by uniknąć trudnych pytań, uciekła z opolskiego ratusza. - Imponujące było to, jak szybko szła - mówił Warcholiński. Następnie opowiadał o Dariuszu Mateckim i reportażu "Fundusz partyjny".