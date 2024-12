To będzie reportaż o ludziach, którym powódź zabrała domy i miejsca pracy. Zabrała też nadzieję, że można i warto to wszystko odbudować. I będzie to reportaż o ludziach, którzy swoje domy i miejsca pracy dobrowolnie zostawili, by przyjechać, pomagać i tę nadzieję przywracać. Radomir Czarnecki nie wybierał bohaterów tego reportażu - po prostu spotkał ich, relacjonując na antenie TVN24 pierwsze dni po powodzi na Dolnym Śląsku. Wracał do nich dwukrotnie, ostatni raz kilka dni temu. By przekonać się, że choć wody opadły i znów, jak dawniej, płyną tam niewielkie potoki, to życie ludzi, którzy doświadczyli tej powodzi, jeszcze długo nie będzie takie, jak dawniej.