Niebezpieczne związki

Wiele je dzieli, ale łączą dwie sprawy. Wyraźnie okazywana niechęć do Unii Europejskiej i sympatia (ostatnio bardziej skrywana) do putinowskiej Rosji. W "Czarno na białym" skrajnie prawicowe partie, które zyskują w Europie coraz większą popularność. Jak dużą, to okaże się podczas wyborów do europarlamentu. Dziś głosują już Holendrzy. Polacy będą głosować w najbliższą niedzielę. Pokazujemy, dlaczego te radykalne ugrupowania rosną w siłę i co łączy je ze Zjednoczoną Prawicą. Polską prawicą, której politycy systematycznie biorą udział w zjazdach europejskich nacjonalistów - jak ostatnio w Hiszpanii, gdzie Mateusz Morawiecki przemawiał obok Marie Le Pen, która uznaje Ukrainę za strefę rosyjskich wpływów, czy Viktora Orbana, który gratulował Putinowi wygranej w wyborach. Co PiS i Suwerenna Polska robią w tym towarzystwie i dlaczego takie związki są niebezpieczne, o tym w reportażu Arkadiusza Wierzuka.