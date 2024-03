Zdradzony przez państwo

Jeden człowiek – dwa procesy. Wojciech Kwaśniak były wiceszef Komisji Nadzoru Finansowego występuje przed sądami w dwóch rolach. Pokrzywdzonego, bo w 2014 roku został prawie na śmierć pobity przed własnym domem. To, jak orzekł w lutym Sąd w Warszawie, miało związek z tym, że zainteresował się nieprawidłowościami w SKOK-u Wołomin. Co ciekawe, a może szokujące, w drugim procesie, ten sam urzędnik państwowy jest oskarżonym. Prokuratura za czasów Zbigniewa Ziobry i Bogdana Święczkowskiego oskarżyła go o to, że będąc członkiem grupy przestępczej, swoim działaniem czy raczej zaniechaniem, miał umożliwić wyprowadzanie pieniędzy ze SKOK-u. Tego samego, który zaczął kontrolować, a kontroli tej omal nie przypłacił własnym życiem. O człowieku, który czuje się zdradzony przez własne państwo reportaż Marka Osiecimskiego "Czarno na białym".