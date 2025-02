Wojna celna Trumpa. "Najgorsze, że nienawidzi wręcz Unii Europejskiej"

Eksperci od geopolityki ostrzegali, że kierunek polityki obecnej administracji (Trumpa) i rozejm, który będzie polegał na jakimkolwiek pozytywnym rozwiązaniu dla Rosji, będzie niezmiernie niebezpieczny dla Polski - mówił w programie "Byk i Niedźwiedź" Ignacy Morawski. Ekonomista zaznaczył, że wojna w Ukrainie "wywiera negatywny wpływ na postrzeganie Polski i całego regionu", ponieważ "wśród inwestorów jesteśmy traktowani jako kraj blisko frontu". Jak podkreślił, "my płacimy cenę za ryzyko geopolityczne" i gdyby nie ono, to "przy takiej stopie procentowej, jaka jest w Polsce, popyt na obligacje byłby dużo większy". Piotr Kuczyński wspomniał natomiast o zapowiedzianych przez Trumpa 25-procentowych cłach na auta i półprzewodniki. - Już widzę cła na układy scalone z Tajwanu. Koledzy prezydenta Trumpa z Doliny Krzemowej by go zamordowali - stwierdził analityk finansowy z Xeliona. Zwrócił jednak uwagę, iż "najgorsze jest to, że Trump i jego otoczenie nienawidzi wręcz Unii Europejskiej". - Oni chcieliby, żeby Unia się rozpadła i mieli do czynienia z każdym krajem osobno, bo nie byłoby tej potężnej konkurencyjności - powiedział Kuczyński. Jak wskazał, "to jest duży problem i może nam się odbić czkawką".