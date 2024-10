Ryzyko wzrostu ceny ropy. "Świat zastanawia się, jaka będzie odpowiedź Iranu"

Jak ewentualne zbombardowanie celów naftowych w Iranie przez Izrael mogłoby wpłynąć na rynek ropy naftowej? - To jest pytanie, nad którym zastanawia się cały świat naftowy - odpowiedział w programie "Byk i Niedźwiedź" Dawid Czopek. Jak dodał, "zdając sobie sprawę z tego, że atak Izraela na Iran jest nieuchronny, próbujemy złapać jakikolwiek poziom cenowy". Ekspert rynku paliw zapewnił, że "nawet całkowite wyeliminowanie zdolności produkcyjnych Iranu nie spowodowałoby tego, że na świecie zabrakłoby ropy naftowej, ponieważ mogłaby być ona uzupełniona innymi źródłami". Zwrócił jednak uwagę, że "wolne moce produkcyjne zdecydowanie by się zmniejszyły, co oznaczałoby zwiększenie ryzyka i pewnie wzrost ropy naftowej z naturalnego poziomu". - Do tego doszłaby kwestia, czy Iran w ramach działań odwetowych, nie zbombardowałby innych instalacji w krajach Zatoki Perskiej - wskazał. Następnie w programie Jowita Michalska rozmawiała z Janem Niedziałkiem na temat organizowanej przez nią Konferencji Masters&Robots.