W poniedziałek na całym świecie rynki akcji odnotowały głębokie straty. Rafał Zaorski (spekulant giełdowy) w programie "Byk i niedźwiedź" w TVN24 BIS wskazywał, że było to związane z polityką banku centralnego Japonii, "który utrzymywał bardzo niskie stopy procentowe". Tłumaczył, że do sytuacji przyczyniło się podniesienie przez bank stóp procentowych oraz ryzyko, że Stany Zjednoczone swoje stopy obniżą. - Uważam, że jest to polityka Stanów Zjednoczonych, która zmienia układ sił na świecie - komentował ekspert. Zaorski podzielił się teorią, że "Stany Zjednoczone doprowadzą do jakiegoś kryzysu konsumpcyjnego na świecie", a krajem, który poniesie tego największe konsekwencje, będą Chiny. - Być może uda się "wywalić" chińską gospodarkę - mówił gość programu. Wskazał, że "rys na chińskiej gospodarce jest coraz więcej". W dalszej części rozmowy ekspert mówił o dwóch obszarach walki gospodarczej tj. rynku kryptowalut i sztucznej inteligencji. - Myślę, że w tym wyścigu wolny kapitalizm amerykański wygra z dowolnym przepływem kapitału - stwierdził Zaorski. - Spółki w Stanach są często przeinwestowywane, bo mają zdobyć globalną dominację, a zwycięzca bierze wszystko. I o to chodzi w tej grze - dodał.