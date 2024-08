W co warto zainwestować? Ekspert o "naczelnej zasadzie na giełdzie"

W programie "Byk i Niedźwiedź" w TVN24 BiS i TVN24 GO goście Jana Niedziałka i Mateusza Walczaka rozmawiali o zarabianiu. Jakie trendy panują na giełdzie i w co warto inwestować? Rafał Irzyński, główny analityk serwisu Strefa Inwestorów.pl, zauważył, że "jeśli nic nadzwyczajnego się nie wydarzy, to mamy już za sobą szczyt zdolności banków do generowania zysków" i "raczej będziemy mieli do czynienia z obniżką stóp procentowych, a to zazwyczaj negatywnie wpływa to na wyniki banków". - Naczelna zasada na giełdzie oznacza, że kupujemy przyszłość i należny znaleźć spółki, sektory, które będą rosły i poprawiały wyniki. Z drugiej strony możemy mieć podejście, że szukamy sektorów, które słabo sobie radziły w ostatnim okresie, ale fundamenty tego sektora, czy spółek, są bardzo dobre - dodał. Irzyński jako przykład wskazał sektor biotechnologii i gamingu. - Świat zaczął się szybciej zmieniać niż kiedyś. (...) Okazuje się, że ludzie zmieniają swoje nastawienie. Młodsze pokolenia zupełnie inaczej patrzą na to, co warto mieć w życiu i w co inwestować. Warto zadać sobie pytanie, czy tendencje, które obserwujemy po wynikach spółek, czy one nie są znacznie trwalsze i czy być może są zapowiedzią tego, że firmy nie będą w stanie powtórzyć tych wyników, które pokazywały wcześniej - kontynuował Rafał Bogusławski, główny strateg Kup Fundusz S.A.