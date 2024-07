Wakacje, siła wyższa i wymuszona ewakuacja. Czego możemy oczekiwać od biura podróży?

Co możemy zrobić, jeżeli jesteśmy zmuszeni do ewakuacji z hotelu w trakcie wakacji? - Biuro podróży, które organizuje taki wyjazd, ma obowiązek zapewnić nam zakwaterowanie, które powinno być adekwatne do warunków, jakie mieliśmy zagwarantowane w umowie - mówiła w programie "Byk i Niedźwiedź" Eliza Kuna. Zwróciła jednak uwagę, iż "wiemy już z doświadczeń naszych rodaków na Kos, że tak się nie dzieje". Prawniczka zapewniła, że "przysługuje nam szereg roszczeń i sądy w tych sytuacjach stają po stronie konsumenta", ale "musimy szykować się po powrocie na długi, wielomiesięczny, a może i wieloletni proces". - To, czego możemy domagać się w pierwszym rzucie, to żądanie obniżenia ceny, czyli żeby biuro podróży zwróciło część świadczeń, za które zapłaciliśmy - wyjaśniła. Zaznaczyła, że "duże, renomowane biura raczej nie chcą wchodzić na drogę sądową, bo zdają sobie sprawę, że będzie to wielokrotnie więcej kosztować, natomiast małe biura mają do tego podejście zachowawcze".

Następnie Marek Zuber (ekonomista, Akademia WSB) wypowiedział się na temat sytuacji na rynku mieszkaniowym. Jak tłumaczył, "deweloperzy zaczęli więcej budować", co jego zdaniem jest bardzo dobrą informacją z punktu widzenia cen. Wyraził jednak zaniepokojenie analizą przedstawioną przez jednego z członków rządu, że "największym problemem jest drogi kredyt i w związku z tym rząd zamierza wrócić do programu Kredyt zero procent". - Jeśli my jednocześnie jeszcze bardziej nie podziałamy w celu zwiększenia podaży, a wprowadzimy taki program wsparcia, z całą pewnością dojdzie do wzrostu cen - ostrzegł. Gość Mateusza Walczaka wypowiedział się także na temat Deweloperskiego Fundusze Gwarancyjnego, który od drugiego lipca jest już obowiązkiem. Polega on na tym, że deweloperzy muszą płacić część środków, które otrzymują z tytułu zakupu przez nas mieszkania na specjalny fundusz. Jak wskazał, "w sytuacji, kiedy deweloper upadnie, z tego funduszu będą zaspokojeni poszkodowani".