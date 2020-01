Kupił kurtkę, w kieszeni znalazł plik banknotów i tajemniczą kartkę

58-latek kupił kurtkę zimową w sklepie z używaną odzieżą. Gdy ją ubrał, poczuł, że coś go uwiera. Wyjął z kieszeni banknoty zwinięte w rulon - ponad tysiąc złotych - i zaniósł na policję. Oddał również kartkę, która też była w kieszeni. Policja chwali uczciwego znalazcę i poszukuje poprzedniego właściciela kurtki.

W ostatnią sobotę 2019 roku 58-letni mieszkaniec Żywca udał się na zakupy do sklepu z używaną odzieżą na ulicy Dworcowej.

Kupił tam zimową kurtkę.

Gdy ją ubrał, poczuł, że coś go uwiera. Wyjął z kieszeni banknoty, zwinięte w rulon. Tego samego dnia oddał je policji.

- Była to polska waluta, powyżej tysiąca złotych - mówi Mirosława Piątek, rzeczniczka policji w Żywcu.

Dokładna kwota to tajemnica

Dokładnej kwoty policja nie podaje, by trafiły do prawowitego właściciela. Tylko on może wiedzieć, ile dokładnie pieniędzy zostawił w kurtce, zanim puścił ją w obieg i nadał jej drugie życie.

Jest szansa, by do niego dotrzeć. - W kieszeni była też kartka z informacjami, które mogą nam pomóc w ustaleniu właściciela - mówi Mirosława Piątek. Kartka częściowo zapisana była drukiem, a częściowo ręcznie.

Jakie to były informacje - to też jest objęte na razie tajemnicą. Wiadomo, że wskazują na mieszkańca innego województwa.