"Niech 2020 rok będzie jeszcze lepszy niż fantastyczny rok 2019"

"Niech 2020 rok przyniesie Państwu dużo szczęścia, zdrowia i satysfakcji z każdej chwili. A w naszych polsko-amerykańskich relacjach niech 2020 r. będzie jeszcze lepszy niż fantastyczny rok 2019; jestem przekonana, że tak będzie!" - napisała na Twitterze amerykańska ambasador w Warszawie Georgette Mosbacher. "Dziękujemy za fantastyczną współpracę w 2019 roku. Liczymy na jeszcze więcej wspólnych inicjatyw w 2020" - napisał z kolei brytyjski ambasador Jonathan Knott.

"Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku! Niech 2020 rok przyniesie Państwu dużo szczęścia, zdrowia i satysfakcji z każdej chwili. A w naszych polsko-amerykańskich relacjach niech 2020 r. będzie jeszcze lepszy niż fantastyczny rok 2019, jestem przekonana, że tak będzie!" - napisała amerykańska ambasador.

Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku! Niech 2020 rok przyniesie Państwu dużo szczęścia, zdrowia i satysfakcji z każdej chwili. A w naszych polsko-amerykańskich relacjach niech 2020r. będzie jeszcze lepszy niż fantastyczny rok 2019 – jestem przekonana, że tak będzie! pic.twitter.com/mlPHWn7irO — Georgette Mosbacher (@USAmbPoland) 31 grudnia 2019

"Cóż za wspaniały rok dla relacji polsko-brytyjskich!"

Noworoczne życzenia złożyła też brytyjska ambasada w Polsce.

"Cóż za wspaniały rok dla relacji polsko-brytyjskich! Dziękujemy, że byliście częścią tych wspólnie spędzonych chwil i mamy nadzieję, że w roku 2020 będziemy kontynuowali budowanie naszej wspólnej z taką samą pasją!Cóż za wspaniały rok dla relacji polsko-brytyjskich! Dziękujemy, że byliście częścią tych wspólnie spędzonych chwil i mamy nadzieję, że w roku 2020 będziemy kontynuowali budowanie naszej wspólnej #PolishBritishStory z taką samą pasją!" - napisano na Twitterze.

"Dziękujemy za fantastyczną współpracę w 2019 roku. Liczymy na jeszcze więcej wspólnych inicjatyw w 2020" - dodał brytyjski ambasador Jonathan Knott.

Dziekujemy for fantastic cooperation in 2019 - looking forward to more joint initiatives in #2020! #HappyNewYear#Happy2020#NowyRok2020https://t.co/bL444vOBl0 — Jonathan Knott (@AmbassadorKnott) 31 grudnia 2019

Nowy Rok

W wielu miastach odbyły się sylwestrowe koncerty i efektowne pokazy. Na Placu Bankowym w Warszawie na Sylwestrze z TVN wystąpiły gwiazdy polskiej muzyki, m.in.: Perfect, Bajm, Kombi, a koncert na Placu Bankowym zgromadził tłumy.